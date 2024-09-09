Соболев о дебюте за «Зените»: Первые 15 минут было тяжеловато, потом продышался

Нападающийвысказался о дебюте за «сине-бело-голубых» в товарищеском матче против(4:3).

«Ощущения после дебюта? Хорошие. Рад, что дебютировал. Правда, пока только в товарищеской игре. Но все же это дебют.

Как решалось, сколько вы проведете времени на поле? В принципе нормально себя чувствовал на поле. Но полтора месяца не играл — это все равно дает о себе знать. Отыграл 84 минуты. Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца.

С каждой минутой становилось легче или тяжелее? Первые 15 минут было тяжеловато. Потом продышался, разбегался и стало полегче», — сказал Соболев «Матч ТВ».

В следующем матче «Зенит» сыграет против ЦСКА 14-го сентября в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги.