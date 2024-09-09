В 21:45 09.09.2024 Румыния и Литва сыграют матч в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА.

Румыния — Литва

Последний матч: «Румыния» — «Литва» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Румыния» — «Литва». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Литва»).

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