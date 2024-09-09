Пиняев: Уверен, что буду играть в Европе

Полузащитник «Локомотива»рассказал, почему в будущем хочет продолжить карьеру в европейском клубе.

«А зачем мы тогда все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем мы ездим в Европу, чтобы посмотреть футбол?

Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах. То, ради чего мы там пошли в футбол.

Я пошел в футбол не потому, что я смотрел, как играл, там, любой клуб российской Премьер-лиги. Я смотрел футбол в детстве европейский. И прежде всего на моем телевизоре показывали европейские команды.

То, что окажусь я в Европе, в это я верю. И практически уверен в этом.

Допускаю ли, что этого может не случиться? Ну, все может быть. Но я не хочу просто сидеть в 40 лет у себя, как ты говоришь, в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая о том, что я не попробовал, не попытался там оказаться.

Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду, и у меня не получится, нежели я там буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом попробовать себя на другом уровне, вот и все», — сказал Пиняев в интервью Нобелю Арустамяну.

Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел в РПЛ шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Пиняев подписал новый контракт с «Локомотивом».