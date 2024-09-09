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    • Пиняев: Уверен, что буду играть в Европе
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    Пиняев: Уверен, что буду играть в Европе

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    Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, почему в будущем хочет продолжить карьеру в европейском клубе.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «А зачем мы тогда все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем мы ездим в Европу, чтобы посмотреть футбол?

    Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах. То, ради чего мы там пошли в футбол.

    Я пошел в футбол не потому, что я смотрел, как играл, там, любой клуб российской Премьер-лиги. Я смотрел футбол в детстве европейский. И прежде всего на моем телевизоре показывали европейские команды.

    То, что окажусь я в Европе, в это я верю. И практически уверен в этом.

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    • Допускаю ли, что этого может не случиться? Ну, все может быть. Но я не хочу просто сидеть в 40 лет у себя, как ты говоришь, в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая о том, что я не попробовал, не попытался там оказаться.

    Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду, и у меня не получится, нежели я там буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом попробовать себя на другом уровне, вот и все», — сказал Пиняев в интервью Нобелю Арустамяну.

    Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в восемь миллионов евро.

    В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел в РПЛ шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Ранее стало известно, что Пиняев подписал новый контракт с «Локомотивом».

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