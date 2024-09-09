В 21:45 09.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА.

Последний матч: «Австрия» — «Норвегия» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвегия» — «Австрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Австрия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Норвегия — Австрия.

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