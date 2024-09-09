В 19:00 09.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Кубка Африки.

Последний матч: «Мадагаскар» — «Коморы» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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