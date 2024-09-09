Классен об уходе из «Спартака»: Я осознавал, что мне необходимо играть

Защитник датскоговысказался об уходе из

«Я осознавал, что мне необходимо играть. Ещё в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За два с половиной года я играл очень мало.

Как человек и как футболист я стал в "Спартаке" лучше. Развивался. Но нужно было двигаться вперёд. Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта», — приводит слова Классена «Спорт-экспресс».

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Спартак», где провел 5 матчей в рамках РПЛ и отметился 1-й голевой передачей.