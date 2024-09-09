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    Классен об уходе из «Спартака»: Я осознавал, что мне необходимо играть

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    Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен высказался об уходе из «Спартака».

    Леон Классен
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    Леон Классен

    «Я осознавал, что мне необходимо играть. Ещё в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За два с половиной года я играл очень мало.

    Как человек и как футболист я стал в "Спартаке" лучше. Развивался. Но нужно было двигаться вперёд. Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта», — приводит слова Классена «Спорт-экспресс».

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