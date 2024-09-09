Классен прокомментировал провал «Спартака» при Абаскале

Защитник датского «Люнгбю»высказался по поводу работы экс-наставника «Спартака»

«Почему "Спартак" при Абаскале сломался? Тяжелый вопрос... Это правда, что под руководством Гильермо мы очень хорошо начали, здорово играли. У нас подобрался сильный коллектив. Мне и самому непонятно, почему мы посыпались потом.

Мое сильное качество — игра с мячом. Над физикой я тоже работаю. Может быть, я и не совсем согласен со сказанным, но уважаю мнение тренера. Считаю, что хорошо готов физически. Понятно, что я игрок невысокого роста, но даже в топ-лигах есть защитники еще ниже. Поэтому главное — быть умным и агрессивным на поле. Я над этим работаю», — цитирует Классена «СЭ».

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович.