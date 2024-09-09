Вратарь «Ливерпуля» Келлехер недоволен трансфером Мамардишвили

Резервный голкипер «Ливерпуля»недоволен, что его клуб приобрел грузиназа £ 30 млн.

«Я чётко дал понять в последние несколько лет, что хочу уйти и стать номером один. Клуб принял решение подписать вратаря [Мамардашвили], что выглядит так, будто они решили двигаться в другом направлении. Мои амбиции ясны. Я достаточно хорош, и я хочу играть каждую неделю», — приводит слова Келлехера Evening Standart.

Ирландский вратарь мечтает стать основным в «Ливерпуле» после ухода Алиссона, но приобретение Мамардишвили существенно снижает его шансы на то, чтобы стать первым номером.

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«Ливерпуль» официально объявил о подписании 23-летнего грузинского вратаря из «Валенсии», но он присоединится к мерсисайдцам только перед началом сезона-2025/2026, а до этого продолжит выступать за «летучих мышей».