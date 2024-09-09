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    Григорян объяснил, почему выбрал Семака лучшим тренером РПЛ июля-августа

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    Известный отечественный специалист Александр Григорян высказался о своем выборе лучшего главного тренера РПЛ в июле и августе.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «У меня было три кандидата — Семак, Мусаев и Галактионов. Мусаев, может быть, поставил неяркую игру, но очень интенсивную, что и продемонстрировал в матче с "Локомотивом". Сейчас не играют ни Кривцов, ни Черников, ни Козлов в основном составе, тем не менее те люди, которые выходят, действительно перешли на новый уровень. Специфичный футбол, но в любом случае атакующий.

    Что касается Галактионова: хотелось ему отдать награду, если бы не поражение от "Краснодара", потому что костяк команды состоит из наших парней и такая яркая игра. Поэтому отдаю победу Семаку. Если не считать две ничьих и невнятные матчи без Вендела и Глушенкова, за последние годы "Зенит" продемонстрировал, наверное, самый интересный комбинационный футбол», — приводит слова Григоряна сайт РПЛ.

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