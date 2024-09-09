Григорян объяснил, почему выбрал Семака лучшим тренером РПЛ июля-августа

Известный отечественный специалиствысказался о своем выборе лучшего главного тренера РПЛ в июле и августе.

«У меня было три кандидата — Семак, Мусаев и Галактионов. Мусаев, может быть, поставил неяркую игру, но очень интенсивную, что и продемонстрировал в матче с "Локомотивом". Сейчас не играют ни Кривцов, ни Черников, ни Козлов в основном составе, тем не менее те люди, которые выходят, действительно перешли на новый уровень. Специфичный футбол, но в любом случае атакующий.

Что касается Галактионова: хотелось ему отдать награду, если бы не поражение от "Краснодара", потому что костяк команды состоит из наших парней и такая яркая игра. Поэтому отдаю победу Семаку. Если не считать две ничьих и невнятные матчи без Вендела и Глушенкова, за последние годы "Зенит" продемонстрировал, наверное, самый интересный комбинационный футбол», — приводит слова Григоряна сайт РПЛ.

После 7-и туров чемпионата России «Зенит» занимает 1-е место в таблице с 17-ю очками в активе.