Джанашия прокомментировал возможный переход Миранчука в «Сьон»

Известный в прошлом форвард московского «Локомотива»рассказал, как относится к возможному трансферув швейцарский «Сьон».

«Если Антон Миранчук хотел сменить команду, то "Сьон" — нормальный вариант. Хотя думаю, что "Локомотив" был бы лучше для него. Но это его выбор. Чемпионат Швейцарии я знал раньше, а сейчас не особо слежу за ним. Средненький чемпионат, там небольшое количество команд.

Да, Швейцария — не та Европа, где хотелось бы видеть Антона. Но хорошо, что российские футболисты вообще уезжают играть в Европу, им дают это делать. На самом деле, какая разница Швейцария или другая страна?

Главное, чтобы пацаны играли, не находились в закрытом чемпионате, потому что вы сами знаете, какая ситуация. Всё равно приятно, если в Европе мы увидим наших футболистов», — сказал Джанашия «Чемпионату».