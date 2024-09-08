В 05:30 08.09.2024 Ванкувер Уайткэпс и Даллас сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

Ванкувер Уайткэпс — Даллас

Последний матч: «Даллас» — «Ванкувер Уайткэпс» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ванкувер Уайткэпс»).

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