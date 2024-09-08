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    Ванкувер Уайткэпс — Даллас. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол MLS
    В 05:30 08.09.2024 Ванкувер Уайткэпс и Даллас сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

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    Ванкувер Уайткэпс — Даллас

    Последний матч: «Даллас» — «Ванкувер Уайткэпс» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

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