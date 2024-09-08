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    Тетрадзе: С приходом Гомеса все остальные футболисты «Динамо» немножко встряхнутся

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    Экс-футболист «Динамо» Омари Тетрадзе высказался о переходе нападающего «Крузейро» Артура Гомеса в стан «бело-голубых».

    Артур Гомес — новичок «Динамо»
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    Артур Гомес — новичок «Динамо»

    «Начало чемпионата показало, что "Динамо" нужна свежая кровь. Одно дело — как клуб играл в прошлом сезоне, и другое — старт в этом году. Команде всегда нужна здоровая конкуренция. Думаю, с приходом Артура Гомеса все остальные футболисты немножко встряхнутся.

    Какая разница, кто играет за "Динамо"? Самое главное, чтобы они приносили результат. Не вижу ничего плохого, чтобы за команду играли иностранцы. Но легионеры должны быть на 10 голов выше местного футболиста. Конечно, я выберу местного игрока, но если его уровень не позволяет решать большие задачи, то стоит давать играть иностранцам», — сказал Тетрадзе Чемпионату.

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    • Напомним, что Гомес подписал контракт с «Динамо» до лета 2029-го года. После 7-и туров РПЛ «бело-голубые» занимают 6-е место в таблице с 13-ю очками в активе.

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