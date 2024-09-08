В 19:00 08.09.2024 Словакия и Азербайджан сыграют матч в лиге C группы 1 Лиги наций УЕФА.

Словакия — Азербайджан

Последний матч: «Словакия» — «Азербайджан» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия» — «Азербайджан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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