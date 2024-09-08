ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеИндекс паники. Проблемы «Реала» в атаке и «Байера» — в обороне, катастрофический «МЮ»
  • 20:20
    • Стали известны пары четвертого раунда Пути регионов Кубка России
  • 19:30
    • ЦСКА разгромил «Адмирал» в КХЛ, у Соркина — хет-трик
  • 18:54
    • «Зенит» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче, у Гонду — дубль
  • 17:13
    • «Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор»
  • 16:52
    • Романо: «ПСЖ» намерен продлить контракт с Луисом Энрике
    Все новости спорта

    Португалия — Шотландия: смотрите прямую трансляцию 08.09.2024 в 21:45

    Футбол Лига наций Сборная Португалии Сборная Шотландии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    В 21:45 08.09.2024 Португалия и Шотландия сыграют матч в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Португалия — Шотландия

    Последний матч: «Шотландия» — «Португалия» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры ПортугалияШотландия доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия» — «Шотландия». Коэффициент ставки — 2.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Португалия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Португалия — Шотландия.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Испания одержать первую победу в Лиге наций?
  • Швейцария — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команды обменяются голами?
  • Дания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Синнер обыграет Фрица и возьмет второй титул «Большого шлема»?
  • Синнер — Фриц. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Португалия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры