В 21:45 08.09.2024 Португалия и Шотландия сыграют матч в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА.

Португалия — Шотландия

Последний матч: «Шотландия» — «Португалия» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия» — «Шотландия». Коэффициент ставки — 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Португалия»).

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