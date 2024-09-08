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    Павлюченко: Если Соболев не будет забивать в «Зените», то деньги в мешок и бежать

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    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил реакцию фанатов «Зенита» на трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака».

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    «Первые матчи, конечно, будут свистеть, негатив будет. Думаю, даже если он выйдет куда-то погулять с семьей, кто-то будет подходить и гадости говорить. Если он начнет забивать сразу… Помню, Дзюба когда перешел, то же самое было — он начал забивать, команда чемпионом начала становиться и все забыли. Если он первый матч не забьет, второй, третий и пятый, то все… Думаю, деньги в мешок и бежать.

    Меня в "Зенит" не приглашали. В ЦСКА приглашали. Но я играл за "Спартак" и понимал, что если перейду в ЦСКА, то… Я домой не приеду», — сказал Павлюченко в новом выпуске шоу «Карты, деньги, два мяча».

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    Напомним, что Соболев был отстранен от основного состава «Спартака» летом этого года. Уже 30-го августа стало известно о том, что нападающий подписал контракт с «Зенитом» до лета 2027-го года.

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