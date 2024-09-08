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    Панджшер — Хатлон онлайн трансляция

    Футбол
    В 16:00 08.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Панджшер — Хатлон в чемпионате Таджикистана по футболу.

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    Последний матч: «Хатлон» — «Панджшер» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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