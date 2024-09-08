В 01:30 08.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч: «Спортинг Канзас Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Спортинг Канзас Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

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