Нигматуллин: «Сьон» — неплохой вариант для Антона Миранчука

Бывший вратарь «Локомотива»высказался о том, что экс-полузащитник «железнодорожников»может продолжить карьеру в швейцарском

Ранее президент «Сьона» Кристиан Константин подтвердил информацию о возможном переходе Антона Миранчука.

«Швейцарский "Сьон" — неплохой вариант для Антона Миранчука. Это лучше, чем не играть совсем.

В Швейцарии добротный чемпионат, где можно получить удовольствие от футбола, а также там неплохая зарплата, хотя в "Локомотиве" могла быть и повыше.

Думаю, Антон искал новые ощущения и вызовы, поэтому у него всё должно получиться.

Видел Антона пару дней назад и пожелал ему удачи», — сказал Нигматуллин, слова которого приводит «Чемпионат».

Антон Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.