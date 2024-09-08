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    Нигматуллин: «Сьон» — неплохой вариант для Антона Миранчука

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    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о том, что экс-полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук может продолжить карьеру в швейцарском «Сьоне».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Ранее президент «Сьона» Кристиан Константин подтвердил информацию о возможном переходе Антона Миранчука.

    «Швейцарский "Сьон" — неплохой вариант для Антона Миранчука. Это лучше, чем не играть совсем.

    В Швейцарии добротный чемпионат, где можно получить удовольствие от футбола, а также там неплохая зарплата, хотя в "Локомотиве" могла быть и повыше.

    Думаю, Антон искал новые ощущения и вызовы, поэтому у него всё должно получиться.

    Видел Антона пару дней назад и пожелал ему удачи», — сказал Нигматуллин, слова которого приводит «Чемпионат».

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    • Антон Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

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