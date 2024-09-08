В 16:00 08.09.2024 Люксембург и Беларусь сыграют матч в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА.

Люксембург — Беларусь

Последний матч: «Люксембург» — «Беларусь» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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