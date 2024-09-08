начнут матч в 01:30 в чемпионате МЛС, 08.09.2024.

Последний матч: «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс». Коэффициент ставки — 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Сиэтл Саундерс»).

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