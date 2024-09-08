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    Коламбус Крю — Сиэтл Саундерс: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    Коламбус Крю и Сиэтл Саундерс начнут матч в 01:30 в чемпионате МЛС, 08.09.2024.

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    Последний матч: «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс». Коэффициент ставки — 1.88.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Сиэтл Саундерс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус Крю — Сиэтл Саундерс.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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