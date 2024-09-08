начнут матч в 21:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА, 08.09.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хорватия» — «Польша» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Хорватия»).

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