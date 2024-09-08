Представитель Дзюбы: Артем ведет переговоры с несколькими командами

, который представляет интересы форварда, рассказал, где скоро может оказаться его подопечный.

«До конца трансферного окна ещё несколько дней, мы ведём переговоры с несколькими клубами. Артем очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть.

Дзюба сильно мотивирован и готов в очередной раз доказать, что он является одним из лучших нападающих России. Уверен, что Артем не подведёт команду, которая его возьмёт. Он поможет и на поле, и в раздевалке. Думаю, сейчас от нас уже ничего не зависит. Клубы должны принять решение», — цитирует Гольдмана Sport24.

Прогнозы и ставки на футбол

Последней командой 35-летнего Дзюбы был «Локомотив», который он покинул в мае после окончания контракта. Всего он сыграл за полтора сезона в его составе 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.