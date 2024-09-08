Де Лигт: Рад, что перешел в АПЛ

Новичок «Манчестер Юнайтед»поделился своими впечатлениями о команде и лиге после перехода из мюнхенской «Баварии».

«Я доволен своим переходом в "Манчестер Юнайтед" ещё и потому, что я остаюсь на виду. У английской Премьер-лиги больше зрителей, чем у Бундеслиги», — сказал де Лигт AFC Ajax в соцсети.

За «Баварию» 25-летний голландец играл с 2022 года после перехода из туринского «Ювентуса». За время выступления в Бундеслиге де Лигт провел 73 матча, забил 5 мячей, сделал два ассиста.

С «Манчестер Юнайтед» он заключил контракт до 2029 года и уже успел дебютировать в АПЛ.