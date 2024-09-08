Sky Sports: Боули больше не руководит «Челси»

Один из главных акционеров лондонского «Челси», возглавлявший клуб после его покупки у Романа Абрамовича, отстранен от управления и может потерять свою долю акций, сообщает Sky Sports.

Сейчас контрольный пакет «синих» находится у инвестиционной компании Clearlake Capital (61,5% акций). В руках у Боули только 13% акций «Челси», но все это время именно он управлял клубом.

Сейчас лондонским клубом руководит Бехдад Эгбали, который был соучредителем Clearlake Capital совместно с Хосе Фелисиано, а Боули отстранен от руководства, трансферов и сейчас с Эгбали ведут переговоры о выкупе долей акций друг у друга.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Челси» после трех туров в АПЛ идет на 11-й строчке.