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    Болгария — Северная Ирландия смотреть онлайн

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    В 19:00 08.09.2024 Болгария и Северная Ирландия сыграют матч в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА.

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    Болгария — Северная Ирландия

    Последний матч: «Болгария» — «Северная Ирландия» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болгария» — «Северная Ирландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.61.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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