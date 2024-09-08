Агент Барбоза: Артур Гомес станет одним из важнейших футболистов «Динамо»

Известный португальский агентпрокомментировал переход нападающегов московское

«Сказать, что Артур Гомес обязательно станет одним из лучших игроков чемпионата, — сложно. Здесь я не знаю.

Но, без сомнения, он станет одним из важнейших футболистов "Динамо". Будет важным игроком точно.

Посмотрим, как будет дальше. У него есть большой потенциал, все условия для адаптации есть.

Посмотрим, как он адаптируется. В любом случае это существенное усиление для Динамо», — сказал Барбоза, слова которого приводит «Матч ТВ».

«Динамо» выкупило Артура Гомеса у бразильского «Крузейро» за 5,5 миллиона евро.

В 2024 году Гомес провел в чемпионате Бразилии 21 матч и забил два гола.