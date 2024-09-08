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    Артур Гомес: «Динамо» — один из великих клубов России

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    Новичок московского «Динамо» Артур Гомес высказался о переходе в российский клуб из «Крузейро».

    Артур Гомес
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    Артур Гомес

    «Я очень счастлив находиться здесь. Буду работать с энтузиазмом, вдохновением. Буду стараться для болельщиков и для команды. Я слышал много про "Динамо" — это один из великих клубов России. Очень счастлив, что буду защищать цвета этого клуба. Я созванивался с Бителло, который рассказал о клубе очень много приятных вещей, хорошие люди работают, футболисты, штаб и персонал.

    Я — игрок, который играет вингера как справа, так и слева. Стараюсь играть активно в атаке, отдавать голевые передачи, забивать голы. Считаю, что у меня хороший дриблинг. Буду использовать свои качества для своего нового клуба», — приводит слова Гомеса пресс-служба «Динамо».

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    • Всего нападающий провел за «Фламенго» 59 матчей, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость Гомеса — 5 млн. евро.

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