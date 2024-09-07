начнут матч в 21:45 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА, 07.09.2024.

Последний матч: «Албания» — «Украина» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Украина» — «Албания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Украина»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Украина — Албания.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам