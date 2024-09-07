Терехин о подписании Гомеса: Личка и руководство «Динамо» делает все правильно

Экс-футболистподелился мнением о переходе нападающегоизв стан «бело-голубых».

«Я рад, что "Динамо" приобрело Артура Гомеса, значит, он нужен команде. Плюс клуб наверняка следил за этим футболистом. Чтобы на что-то претендовать, нужны футболисты, а Личка и руководство "Динамо" делает всё правильно.

Макаров — хороший футболист, который выходит и преподносит какую-то изюминку. Но его проблема — правая нога. Он губит ей очень много моментов. Но его не надо никуда двигать — он поможет "Динамо" в качестве игрока ротации, тем более он россиянин», — сказал Терехин Чемпионату.

Напомним, что «Динамо» подписало контракт с Гомесом до лета 2029-го года. После 7-и туров «бело-голубые» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе.