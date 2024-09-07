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    Терехин о подписании Гомеса: Личка и руководство «Динамо» делает все правильно

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    Экс-футболист «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о переходе нападающего Артура Гомеса из «Крузейро» в стан «бело-голубых».

    Артур Гомес — новичок «Динамо»
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    Артур Гомес — новичок «Динамо»

    «Я рад, что "Динамо" приобрело Артура Гомеса, значит, он нужен команде. Плюс клуб наверняка следил за этим футболистом. Чтобы на что-то претендовать, нужны футболисты, а Личка и руководство "Динамо" делает всё правильно.

    Макаров — хороший футболист, который выходит и преподносит какую-то изюминку. Но его проблема — правая нога. Он губит ей очень много моментов. Но его не надо никуда двигать — он поможет "Динамо" в качестве игрока ротации, тем более он россиянин», — сказал Терехин Чемпионату.

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    • Напомним, что «Динамо» подписало контракт с Гомесом до лета 2029-го года. После 7-и туров «бело-голубые» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе.

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