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    Родри: Когда дело касается футбола, я становлюсь наркоманом

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о своей страсти к футболу.

    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»

    «Всю свою жизнь я жил между двумя мирами. Один — футбол, другой — "реальный мир". Иногда партнеры смеются надо мной из-за того, что я "нормальный". Это забавно, потому что если бы вы спросили мою жену или даже маму, они бы сказали, что я далек от того, чтобы быть нормальным. Когда дело касается футбола, я становлюсь наркоманом.

    Если я и нормальный, то, вероятно, в том смысле, что меня не интересуют социальные сети или кроссовки за 400 фунтов. С детства я просто гнался за чувством (которое испытывал, играя в футбол). Я не говорил: "Я хочу стать футболистом, чтобы у меня был Ferrari". Нет, я хотел этого потому, что чувствовал себя живым, наблюдая за игрой моих кумиров.

    Помню, мне было пять лет, и в центре нашего района был общий бассейн и небольшой садик. Летом мы играли в футбол, плавали в бассейне, играли в футбол, плавали в бассейне. Шли домой на обед. Снова в бассейн. Снова в сад.

    К 10 годам, если я проводил матч не очень хорошо, я целый день не мог разговаривать со своими родителями. Я был слишком недоволен собой. Я уверен, что моя мама смотрела на меня, думая: "Что, черт возьми, с ним не так? Это всего лишь игра". Но для меня это было почти как наркотик», — сказал Родри The Players’ Tribune.

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