В 21:45 07.09.2024 Нидерланды и Босния и Герцеговина сыграют матч в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА.

Нидерланды — Босния и Герцеговина

Последний матч: «Нидерланды» — «Босния и Герцеговина» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нидерланды» — «Босния и Герцеговина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нидерланды»).

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