В 16:00 07.09.2024 Istiqlol Dushanbe и Худжанд сыграют матч в чемпионате Таджикистана по футболу.

Istiqlol Dushanbe — Худжанд

Последний матч: «Худжанд» — «Istiqlol Dushanbe» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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