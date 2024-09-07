В 17:00 07.09.2024 Хаддерсфилд Таун и Блэкпул сыграют матч в Первой Лиге Англии.

Хаддерсфилд Таун — Блэкпул

Последний матч: «Блэкпул» — «Хаддерсфилд Таун» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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