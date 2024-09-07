В 19:00 07.09.2024 Грузия и Чехия сыграют матч в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА.

Грузия — Чехия

Последний матч: «Грузия» — «Чехия» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Грузия» — «Чехия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чехия»).

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