Грузия — Чехия
Последний матч: «Грузия» — «Чехия» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Грузия» — «Чехия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чехия»).
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