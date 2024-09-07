Гранат: Хочется, чтобы Тюкавин вернул свою реализацию

Бывший футболист сборнойвысказался о результативности нападающегона старте нынешнего сезона.

«Что касается разочарований летней части сезона, то хочется, чтобы Константин Тюкавин вернул свою реализацию голевых моментов.

А партнеры по команде забивали с его передач. Тогда у Тюкавина будет больше результативных действий», — приводит слова Граната «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 7 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал результативную передачу.

«Бело-голубые» после 7-и туров занимают 6-е место в таблице чемпионата России с 13-ю очками в активе.