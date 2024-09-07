Гранат: Хочется, чтобы Тюкавин вернул свою реализацию

Константин Тюкавин — нападающий «Динамо» Фото: globallookpress.com
«Что касается разочарований летней части сезона, то хочется, чтобы Константин Тюкавин вернул свою реализацию голевых моментов.
А партнеры по команде забивали с его передач. Тогда у Тюкавина будет больше результативных действий», — приводит слова Граната «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 7 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал результативную передачу.
«Бело-голубые» после 7-и туров занимают 6-е место в таблице чемпионата России с 13-ю очками в активе.