ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоДорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ
  • 14:35
    • «Урал» избежал поражения в матче Первой лиги с «Ротором»
  • 08:46
    • Матч между сборными России и Таиланда перенесен
    Все новости спорта

    Гранат: Хочется, чтобы Тюкавин вернул свою реализацию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о результативности нападающего «Динамо» Константина Тюкавина на старте нынешнего сезона.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    «Что касается разочарований летней части сезона, то хочется, чтобы Константин Тюкавин вернул свою реализацию голевых моментов.

    А партнеры по команде забивали с его передач. Тогда у Тюкавина будет больше результативных действий», — приводит слова Граната «Чемпионат».

    В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 7 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал результативную передачу.

  • «За титул будут бороться шесть клубов». Игорь Чугайнов о растущей конкуренции в РПЛ и нестабильности лидеров
  • Эксклюзивное интервью с капитаном того «Локо», который дважды выходил в полуфинал Кубка кубков и пять раз выигрывал Кубок страны
  • 03/09/2024

    • «Бело-голубые» после 7-и туров занимают 6-е место в таблице чемпионата России с 13-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия уверенно победить Таиланд?
  • Россия — Таиланд. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Обыграет ли Грузия Чехию?
  • Грузия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Ирландия и Англия забьют друг другу?!
  • Ирландия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Россия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирландия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Украина — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Португалия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры