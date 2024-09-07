Глушаков: Промес очень хочет вернуться в «Спартак»

Хавбек «Химок»отметил, что он помогперейти в «Дубай Юнайтед». Клуб сообщил о подписании голландца 5 сентября.

«Позвонили друзья, говорят — раз я общаюсь с Промесом, могу ли связать их с ним. В итоге я поговорил с "Юнайтед" и понял, что они настроены закрыть сделку. Люди там все нормальные и адекватные, желают ему только добра. Дальше они уже без меня договаривались.

Безусловно, Промес хочет вернуться в "Спартак". Но получится у него это или нет — будет решать уже сверхвысшее руководство», — сказал Глушаков Sport24.

Напомним, на родине Промесу грозит тюремное заключение.