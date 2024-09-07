В 21:45 07.09.2024 Германия и Венгрия сыграют матч в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА.

Германия — Венгрия

Последний матч: «Германия» — «Венгрия» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Венгрия». Коэффициент ставки — 1.81 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Германия»).

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