Фарерские острова — Северная Македония
Последний матч: «Северная Македония» — «Фарерские острова» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фарерские острова» — «Северная Македония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.56.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Северная Македония»).
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