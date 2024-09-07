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    Футбол, ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка, Бразилия — Эквадор. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Эквадора
    Бразилия и Эквадор начнут матч в 04:00 в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу, 07.09.2024.

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    Последний матч: «Эквадор» — «Бразилия» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бразилия» — «Эквадор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бразилия»).

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