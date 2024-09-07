Анчелотти: Я буду тренировать до тех пор, пока это пламя во мне не погаснет

Наставникдал комментарий по поводу своего тренерского будущего.

«Жизнь без давления, без небольшого стресса немыслима. Слишком много стресса — это плохо, но небольшое количество становится топливом. Я завершу карьеру в тот день, когда перестану чувствовать волнение перед матчем.

Перед игрой есть беспокойство, негативные мысли о том, что все пойдет не так, как нужно, что нам забьют, но с началом игры все исчезает. Нужно стремиться к спокойствию, чтобы справляться с возникающими по ходу матча событиями.

Я буду тренировать до тех пор, пока это пламя во мне не погаснет. Я все еще нервничаю перед матчами, чувствую давление, и до тех пор, пока это не изменится, я буду продолжать работать. Да, я думаю, что еще долго буду тренировать», — цитирует Анчелотти Football Italia.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что во время своей карьеры Анчелотти успел поработать во всех топ-5 лигах Европы. В прошлом сезоне итальянец привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов.