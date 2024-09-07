2-й таймГермания — ВенгрияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ГерманииГермания — Венгрия. Онлайн
  • 21:02
    • Англия всухую обыграла Ирландию в матче Лиги наций
  • 19:42
    • «Спартак» по буллитам проиграл «Сочи»
  • 19:37
    • «Ак Барс» по буллитам переиграл «Торпедо»
  • 17:25
    • Официально: Артур Гомес подписал контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    Анчелотти: Я буду тренировать до тех пор, пока это пламя во мне не погаснет

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Наставник «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу своего тренерского будущего.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Жизнь без давления, без небольшого стресса немыслима. Слишком много стресса — это плохо, но небольшое количество становится топливом. Я завершу карьеру в тот день, когда перестану чувствовать волнение перед матчем.

    Перед игрой есть беспокойство, негативные мысли о том, что все пойдет не так, как нужно, что нам забьют, но с началом игры все исчезает. Нужно стремиться к спокойствию, чтобы справляться с возникающими по ходу матча событиями.

    Я буду тренировать до тех пор, пока это пламя во мне не погаснет. Я все еще нервничаю перед матчами, чувствую давление, и до тех пор, пока это не изменится, я буду продолжать работать. Да, я думаю, что еще долго буду тренировать», — цитирует Анчелотти Football Italia.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что во время своей карьеры Анчелотти успел поработать во всех топ-5 лигах Европы. В прошлом сезоне итальянец привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Испания одержать первую победу в Лиге наций?
  • Швейцария — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Португалия и Шотландия огорчат друг друга?!
  • Португалия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли Хорватия победить Польшу?
  • Хорватия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Португалия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мертенс — Захарова
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Цуренко — Лис
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Блинкова — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры