Анчелотти: На скамейке запасных всегда нужно быть позитивным

Главный тренеррассказал о том, как нужно вести себя на бровке во время матчей.

«На скамейке запасных всегда нужно быть позитивным, потому что нужно разговаривать с игроками. Это неправда, что я всегда спокоен. Я редко злюсь, но когда злюсь, то просто схожу с ума.

Можно заставить лошадь прыгать двумя способами: с помощью хлыста или с помощью морковки. Она будет прыгать в обоих случаях. Вам нужно выбрать. Если ударить ее хлыстом, она может сбросить тебя, а если дать ей морковку, это поможет тебе», — сказал Анчелотти Marca.

После 4-х туров «Реал» занимает 2-е место в испанской Примере с 8-ю очками в активе, отставая от «Барселоны» на 4 пункта.