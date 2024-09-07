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    Анчелотти: На скамейке запасных всегда нужно быть позитивным

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, как нужно вести себя на бровке во время матчей.

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    «На скамейке запасных всегда нужно быть позитивным, потому что нужно разговаривать с игроками. Это неправда, что я всегда спокоен. Я редко злюсь, но когда злюсь, то просто схожу с ума.

    Можно заставить лошадь прыгать двумя способами: с помощью хлыста или с помощью морковки. Она будет прыгать в обоих случаях. Вам нужно выбрать. Если ударить ее хлыстом, она может сбросить тебя, а если дать ей морковку, это поможет тебе», — сказал Анчелотти Marca.

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