В 21:45 06.09.2024 Уэльс и Турция сыграют матч в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА.

Уэльс — Турция

Последний матч: «Уэльс» — «Турция» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уэльс» — «Турция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Турция»).

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