начнут матч в 22:00 в квалификации Кубка Африки, 06.09.2024.

Последний матч: «Буркина-Фасо» — «Сенегал» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сенегал» — «Буркина-Фасо». Коэффициент ставки — 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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