Родри: Гвардиола прогрессирует быстрее, чем развивается футбол

Полузащитниквысказался о работе главного тренера «горожан»

«Он всегда находится на шаг впереди. Гвардиола прогрессирует быстрее, чем развивается футбол. Он никогда не соглашается на то, чтобы всё было точно так же, как в прошлом сезоне, ведь конкуренты проанализируют минувший сезон.

Нельзя выиграть четыре титула английской Премьер-лиги подряд, стоя на месте. Ты либо придумываешь с нуля, либо проигрываешь», — приводит слова Родри The Player’s Tribune.

Напомним, что Гвардиола 6 раз выигрывал английскую Премьер-лигу вместе с «Манчестер Сити». Специалист возглавил «горожан» в 2016-м году.