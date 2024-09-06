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    Родри: Гвардиола прогрессирует быстрее, чем развивается футбол

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о работе главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

    Родри и Хосеп Гвардиола
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    Родри и Хосеп Гвардиола

    «Он всегда находится на шаг впереди. Гвардиола прогрессирует быстрее, чем развивается футбол. Он никогда не соглашается на то, чтобы всё было точно так же, как в прошлом сезоне, ведь конкуренты проанализируют минувший сезон.

    Нельзя выиграть четыре титула английской Премьер-лиги подряд, стоя на месте. Ты либо придумываешь с нуля, либо проигрываешь», — приводит слова Родри The Player’s Tribune.

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    • Напомним, что Гвардиола 6 раз выигрывал английскую Премьер-лигу вместе с «Манчестер Сити». Специалист возглавил «горожан» в 2016-м году.

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