Обляков: Пятое-шестое место для ЦСКА никого не может устраивать

Полузащитниквысказался о турнирном положении своей команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Как болельщикам ЦСКА не привыкнуть к пятому‑шестому месту? Принимать это не нужно. Мы будем делать всё, что от нас зависит. Надеемся, что будем на первых местах.

Конечно, пятое‑шестое место в таком клубе, как ЦСКА, никого не может устраивать. Но у нас в команде и нет таких настроений: ровно год назад мы выиграли Кубок, медали. Мыслим этими категориями. Нужно ставить высокие задачи и жить ими», — сказал Обляков «Чемпионату».

После 7-и туров российской Премьер-лиги ЦСКА занимает 5-е место в таблице с 13-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата России армейцы сыграют против «Зенита» 14-го сентября.