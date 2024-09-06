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    Обляков: Пятое-шестое место для ЦСКА никого не может устраивать

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    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о турнирном положении своей команды в нынешнем сезоне РПЛ.

    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА
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    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА

    «Как болельщикам ЦСКА не привыкнуть к пятому‑шестому месту? Принимать это не нужно. Мы будем делать всё, что от нас зависит. Надеемся, что будем на первых местах.

    Конечно, пятое‑шестое место в таком клубе, как ЦСКА, никого не может устраивать. Но у нас в команде и нет таких настроений: ровно год назад мы выиграли Кубок, медали. Мыслим этими категориями. Нужно ставить высокие задачи и жить ими», — сказал Обляков «Чемпионату».

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