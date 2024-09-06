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    Кузьмичев: Если «Локомотив» сделает шаг, Миранчук вернется в родной клуб

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    Бывший футболист Владимир Кузьмичев высказался о будущем экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Довольно сложно прогнозировать, где будет Антон. Он говорил, что хотел бы поиграть в Европе, проявить себя там. Но трансферное окно подходит к концу, времени не очень много. Если есть предметный интерес от иностранных клубов, высока вероятность, что Антон поедет в Европу. У него успешная карьера. Знают, что он из себя представляет, а набрать форму не составит труда.

    Если помните, у "Локомотива" с Антоном были переговоры. Хоть и непростые, но стороны были довольно близки друг к другу. Оставалось сделать полшага, чтобы продолжить карьеру в этом клубе. Но переговоры закончились. Если "Локомотив" сделает шаг, Антон с удовольствием вернётся в родной клуб», — сказал Кузмичев Чемпионату.

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    • Ранее сообщалось о том, что Миранчук может продолжить карьеру в «Аяксе». В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

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