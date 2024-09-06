В 22:00 06.09.2024 Кот-д Ивуар и Замбия сыграют матч в квалификации Кубка Африки.

Кот-д Ивуар — Замбия

Последний матч: «Замбия» — «Кот-д Ивуар» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кот-д Ивуар» — «Замбия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кот-д Ивуар»).

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