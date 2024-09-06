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    Кения — Зимбабве: как смотреть трансляцию матча в квалификации Кубка Африки

    Футбол Кубок Африки-2023 Календарь Кубка Африки
    В 16:00 06.09.2024 Кения и Зимбабве сыграют матч в квалификации Кубка Африки.

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    Кения — Зимбабве

    Последний матч: «Зимбабве» — «Кения» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кения»).

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