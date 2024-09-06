В 17:00 06.09.2024 Казахстан и Норвегия сыграют матч в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА.

Казахстан — Норвегия

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Казахстан» — «Норвегия». Коэффициент ставки — 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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