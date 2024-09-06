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    Канчельскис: «Динамо» нестабильно, поэтому и лихорадит на старте

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    Экс-игрок России Андрей Канчельскис оценил игру московского «Динамо» в этом сезоне.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Динамо нестабильно, поэтому и лихорадит на старте. Этот сезон для них будет показательным. В том году могли стать чемпионами, а в этом должны доказать, что это была не случайность. Команда должна играть каждый сезон стабильно, тогда будет результат. Так делает "Зенит", такое стабильное время было и у "Спартака" с ЦСКА.

    Если в этом году "Динамо" будет бороться, тогда можно сказать, что неслучайно в том году оказались в лидерах. С "Зенитом" могут бороться все. Но надо понимать, как команда готовилась, какие футболисты есть. Всё должно работать в совокупности», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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